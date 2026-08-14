LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag im Minusbereich

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 15,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'530 Punkten steht. Bei 15,00 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 22'295 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2025 markierte das Papier bei 25,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 35,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.08.2026. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,50 Prozent zurück. Hier wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.60 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,165 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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