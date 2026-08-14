LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 14,92 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'516 Punkten steht. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 14,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 94'200 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Abschläge von 26,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,108 EUR. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,50 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.60 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,165 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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