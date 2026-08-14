LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 14,98 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'588 Punkten notiert. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,83 EUR nach. Bei 15,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61'706 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR an. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 42,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 1.56 Mrd. EUR, gegenüber 1.60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,50 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von LANXESS.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,165 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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