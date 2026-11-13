LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 13,34 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'697 Punkten steht. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 13,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 17'742 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Mit einem Zuwachs von 65,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (11,03 EUR). Abschläge von 17,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,096 EUR belaufen. Am 05.11.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. EUR gegenüber 1.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 17.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,559 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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