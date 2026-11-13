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13.11.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 13,17 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 13,17 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'654 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 13,14 EUR. Bei 13,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 172'757 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 12.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 67,20 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,25 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,096 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,89 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent auf 1.47 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte LANXESS am 17.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.
2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,559 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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