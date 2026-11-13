LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Mittag

Das Papier von LANXESS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 13,41 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'722 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,52 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 13,45 EUR. Zuletzt wechselten 117'546 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,02 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Mit Abgaben von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,096 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 05.11.2026 vor. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent auf 1.47 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte LANXESS am 17.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von LANXESS.

Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,559 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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