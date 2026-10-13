LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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13.10.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 12,19 EUR.
Die LANXESS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,19 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'047 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 12,05 EUR. Bei 12,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 129'000 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die LANXESS-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.11.2027.
In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,394 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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