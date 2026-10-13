LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag leichter

Die LANXESS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,19 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'047 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 12,05 EUR. Bei 12,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 129'000 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.11.2027.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,394 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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