LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von LANXESS zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die LANXESS-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,22 EUR.
Die LANXESS-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,22 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 30'169 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 12,36 EUR. Bei 12,11 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,19 EUR. Bisher wurden heute 68'525 LANXESS-Aktien gehandelt.
Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 80,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (11,03 EUR). Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 10,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR aus. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.
LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2027 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR je LANXESS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
LANXESS-Aktie verliert: Scope senkt Daumen
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09:02
|EQS-PVR: LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachgebende Ölpreise stützen: SMI fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt ebenfalls aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.