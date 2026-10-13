LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die LANXESS-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,22 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 30'169 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 12,36 EUR. Bei 12,11 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,19 EUR. Bisher wurden heute 68'525 LANXESS-Aktien gehandelt.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 80,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (11,03 EUR). Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 10,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR aus. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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