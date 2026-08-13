LANXESS Aktie News: LANXESS verzeichnet am Donnerstagvormittag herbe Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 5,5 Prozent auf 15,07 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'293 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 14,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 145'651 Stück.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,73 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,66 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.56 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,106 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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