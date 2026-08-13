LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag tiefrot

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 14,72 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'327 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,54 EUR aus. Bei 15,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 737'679 LANXESS-Aktien.

Bei 25,88 EUR markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 33,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,108 EUR je LANXESS-Aktie. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.60 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,106 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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