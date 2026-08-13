LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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13.08.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag im Bärenmodus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,8 Prozent auf 14,86 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,8 Prozent auf 14,86 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'337 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 14,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,02 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 439'819 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 25,88 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 42,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (11,03 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,108 EUR je LANXESS-Aktie. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,50 Prozent zurück. Hier wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.60 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,106 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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