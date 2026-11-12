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12.11.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 13,05 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 13,05 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 13,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 406'979 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Am 12.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 40,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 15,48 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,096 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. LANXESS veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.34 Mrd. EUR umsetzen können.
LANXESS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 15.03.2028.
2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,559 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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