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12.11.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,94 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 12,94 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'171 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,23 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 98'693 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 12.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 41,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 17,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,096 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,64 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 15.03.2028 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,559 EUR je LANXESS-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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