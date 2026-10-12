LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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12.10.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS büsst am Vormittag ein
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,55 EUR ab.
Die LANXESS-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 12,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'054 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,55 EUR nach. Bei 12,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'145 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 75,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 12,11 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,107 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2027 erwartet.
In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,389 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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