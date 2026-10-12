LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die LANXESS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 12,33 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'071 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 12,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 202'088 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 markierte das Papier bei 22,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 10,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,389 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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