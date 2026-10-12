LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 12,34 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'027 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 12,30 EUR. Bei 12,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 95'263 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,02 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,62 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,107 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 12.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,389 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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