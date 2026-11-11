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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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11.11.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Vormittag nordwärts

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 13,14 EUR zu.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 13,14 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'253 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,24 EUR an. Bei 13,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 22'315 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 67,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,096 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 05.11.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,81 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,89 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 17.03.2027 gerechnet. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,556 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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