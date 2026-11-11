LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Um 16:28 Uhr ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 13,03 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'055 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 12,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 172'882 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 68,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 15,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,096 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 17.03.2027 gerechnet. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,556 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr gekostet

LANXESS-Aktie mit Kurssprung: Konzern senkt Jahresausblick auf oberes Ende der neuen Spanne

Ausblick: LANXESS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor