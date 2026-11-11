LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,99 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'996 Punkten notiert. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,98 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,16 EUR. Zuletzt wechselten 96'814 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 69,52 Prozent zulegen. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 17,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,096 EUR. LANXESS gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,81 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,64 Prozent auf 1.47 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,556 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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