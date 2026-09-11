LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag in Rot

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 14,70 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'617 Punkten steht. In der Spitze büsste die LANXESS-Aktie bis auf 14,70 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 22'544 Stück.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 24,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 68,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 24,97 Prozent sinken.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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