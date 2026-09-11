LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 14,29 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'650 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 14,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,92 EUR. Zuletzt wechselten 211'712 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 73,69 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,81 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,144 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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