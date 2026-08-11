LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 16,43 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'257 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 16,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'852 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,02 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 58,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 32,87 Prozent sinken.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.60 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Am 11.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,163 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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