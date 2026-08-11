LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die LANXESS-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 16,51 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'348 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,16 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75'822 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 26,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 57,60 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,66 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,163 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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