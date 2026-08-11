LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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11.08.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 16,23 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 16,23 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'148 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 16,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,59 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 34'969 Aktien.
Bei 26,02 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 60,32 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 32,04 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,50 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,163 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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