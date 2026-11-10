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10.11.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,83 EUR zu.
Die LANXESS-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,83 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'457 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 13,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,00 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49'188 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 71,63 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 14,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,096 EUR belaufen. LANXESS liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,555 EUR je LANXESS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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