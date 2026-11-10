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10.11.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 12,96 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 12,96 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'205 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 13,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 350'728 LANXESS-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 41,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,096 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 05.11.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,81 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,89 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.34 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen.
LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,555 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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