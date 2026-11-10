LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Dienstagmittag zu

Um 12:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 13,12 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'337 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,17 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 242'151 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 67,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 15,93 Prozent sinken.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,096 EUR je LANXESS-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 05.11.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,89 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,555 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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