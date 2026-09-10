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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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10.09.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von LANXESS. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 14,91 EUR.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 14,91 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'033 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 14,85 EUR. Bei 14,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'032 LANXESS-Aktien.

Bei 24,82 EUR markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 39,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 35,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,108 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,144 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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