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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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10.09.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von LANXESS zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 15,06 EUR zu.

LANXESS
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 15,06 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'608 Punkten tendiert. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,70 EUR. Bei 14,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 293'276 LANXESS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,82 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 39,32 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 26,76 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,144 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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