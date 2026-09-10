LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von LANXESS

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 14,79 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'995 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 14,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,96 EUR. Bisher wurden heute 36'178 LANXESS-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 24,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 67,82 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 25,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,108 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,144 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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