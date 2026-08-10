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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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10.08.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 16,61 EUR zu.

LANXESS
15.38 CHF 1.40%
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Das Papier von LANXESS konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 16,61 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'505 Punkten tendiert. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,80 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 46'671 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 26,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Mit Abgaben von 33,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Am 07.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,63 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -13,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,163 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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