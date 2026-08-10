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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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10.08.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag schwächer

LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 16,27 EUR ab.

LANXESS
15.38 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

Die LANXESS-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 16,27 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'315 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,06 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,59 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189'261 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 32,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.05.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.38 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -13,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.60 Mrd. EUR umsetzen können.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,163 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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