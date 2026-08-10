LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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10.08.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagmittag billiger
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 16,18 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 16,18 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'440 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 16,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 126'421 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 31,83 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. LANXESS liess sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,63 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.38 Mrd. EUR – eine Minderung von -13,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.60 Mrd. EUR eingefahren.
LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,163 EUR ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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