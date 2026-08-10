Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’907 -0.2%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9351 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’365 0.5%  Bitcoin 51’728 -1.2%  Dollar 0.8101 0.3%  Öl 87.5 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyst: Darum könnte SpaceX bald zur Gefahr für CoreWeave und Nebius werden
Strategy-Aktie: Erneuter Bitcoin-Verkauf und Kritik an Saylor
Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
So viel Verlust hätte eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
ETF Sparplan

LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.08.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagmittag billiger

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagmittag billiger

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 16,18 EUR abwärts.

LANXESS
15.38 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 16,18 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'440 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 16,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 126'421 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 31,83 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. LANXESS liess sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,63 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.38 Mrd. EUR – eine Minderung von -13,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.60 Mrd. EUR eingefahren.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,163 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

LANXESS-Aktie niedriger: Konjunkturschwäche hält an - erste positive Signale sichtbar

Ausblick: LANXESS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet


Bildquelle: LANXESS
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu LANXESS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:19 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
04.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Telekom-Aktie deutlich höher: Konzern greift nach operativem Gewinnplus tief in die Kasse - Milliarden für eigene Aktien

Top-Rankings

Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036404844
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1036404845
Wit Olszewski / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg
Bildquelle: /nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-32-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1036404846
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.