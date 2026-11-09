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09.11.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 12,78 EUR.

LANXESS
11.49 CHF -4.40%
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Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 12,78 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'612 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 12,71 EUR. Mit einem Wert von 13,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131'774 Stück gehandelt.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 41,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,69 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,096 EUR aus. LANXESS liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,81 EUR gegenüber -0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.47 Mrd. EUR – ein Plus von 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,520 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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05.11.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
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