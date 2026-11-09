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09.11.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 12,80 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 12,80 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'073 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 12,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 448'034 LANXESS-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 72,03 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,096 EUR aus. Am 05.11.2026 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 17.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 12.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,520 EUR je LANXESS-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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