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09.11.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag in Rot
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 12,80 EUR.
Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 12,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'902 Punkten realisiert. Bei 12,50 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 321'138 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 72,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Mit Abgaben von 13,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,096 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,89 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,64 Prozent auf 1.47 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
LANXESS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.11.2027.
2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,520 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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