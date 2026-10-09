LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 12,74 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'910 Punkten liegt. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'348 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 72,84 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 13,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,107 EUR belaufen. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 12.11.2027 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,389 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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