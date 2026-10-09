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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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09.10.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Nachmittag fester

LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 12,77 EUR.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 12,77 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'054 Punkten liegt. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,90 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102'858 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 13,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,107 EUR aus. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.11.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,389 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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