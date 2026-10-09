LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Freitagmittag ins Plus

Das Papier von LANXESS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,57 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'995 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 12,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,78 EUR. Zuletzt wechselten 40'181 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 75,18 Prozent zulegen. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,107 EUR. Am 07.08.2026 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,389 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

LANXESS-Aktie verliert: Scope senkt Daumen

September 2026: So schätzen Experten die LANXESS-Aktie ein