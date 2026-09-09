LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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09.09.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 15,62 EUR zu.
Um 09:28 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 15,62 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'338 Punkten steht. Bei 15,62 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9'857 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Bei 24,82 EUR markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,108 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,144 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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