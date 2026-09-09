LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 15,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'069 Punkten steht. In der Spitze büsste die LANXESS-Aktie bis auf 15,23 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157'590 LANXESS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 62,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,81 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,144 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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