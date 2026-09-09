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09.09.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag schwächer

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag schwächer

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 15,33 EUR.

LANXESS
14.47 CHF -0.62%
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Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 15,33 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'178 Punkten steht. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,28 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,60 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44'753 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,82 EUR an. Gewinne von 61,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 28,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,108 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,144 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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