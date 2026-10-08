LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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08.10.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 12,54 EUR.
Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 12,54 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'718 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 12,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 125'478 LANXESS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,60 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,04 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,389 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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