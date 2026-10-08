LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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08.10.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 12,51 EUR ab.
Die LANXESS-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 12,51 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'710 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 12,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 56'951 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 76,02 Prozent zulegen. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,107 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von LANXESS.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,389 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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