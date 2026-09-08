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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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08.09.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Vormittag fester

LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 15,43 EUR zu.

LANXESS
14.56 CHF 2.08%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 15,43 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'393 Punkten tendiert. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,60 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 16'224 Stück.

Bei einem Wert von 24,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 28,52 Prozent wieder erreichen.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,144 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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