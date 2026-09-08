LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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08.09.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag gefragt
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 15,50 EUR.
Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 15,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'475 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 15,76 EUR. Bei 15,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 81'178 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 24,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 37,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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