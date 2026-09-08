LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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08.09.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 15,71 EUR.
Die LANXESS-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 15,71 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'452 Punkten liegt. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,72 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51'241 LANXESS-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 36,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 29,79 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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