LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die LANXESS-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,73 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'519 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 12,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,55 EUR aus. Mit einem Wert von 12,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'625 LANXESS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,02 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 72,98 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,35 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,107 EUR je LANXESS-Aktie. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,203 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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