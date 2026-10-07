LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 12,92 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'124 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 12,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 145'334 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 70,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,63 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,107 EUR belaufen. LANXESS veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,203 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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