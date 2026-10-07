LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 12,78 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'342 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die LANXESS-Aktie bei 12,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66'501 LANXESS-Aktien.

Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 12.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 72,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,69 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,107 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,203 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

LANXESS-Aktie verliert: Scope senkt Daumen

September 2026: So schätzen Experten die LANXESS-Aktie ein